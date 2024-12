Jaaroverzicht 2024 112Groningen; “Het was een druk jaar voor de hulpdiensten”

112Groningen – 2024. Het jaar met grote en kleine incident, de hulpdiensten stonden 24/7 klaar om de provincie veilig te houden.

Bekijk hieronder het jaaroverzicht van alle incidenten / evenementen die ons bijgebleven zijn.

1 Januari – Zeer grote brand in Stadskanaal

1 januari, nieuwsjaardag heeft er een grote brand plaatsgevonden in “oude houthandel” in Stadskanaal. Bij de brand kwam er veel rook vrij. De naastgelegen woning van de “oude houthandel” stond even later ook in de brand, de brand was overgeslagen.

Bekijk dit artikel via deze link: https://112groningen.nl/374452/groningen/zeer-grote-brand-in-stadskanaal-grip-1/

7 Januari – Ernstig ongeval op de N356 bij Onstwedde

Op zondag 7 januari heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een lijnbus en een personen voertuig, bij dit incident raakte er vier personen gewond waaronder 3 ernstig gewond. (21,19 & 16 jaar.)

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/375078/groningen/ongeval-op-de-n365-met-lijnbus-bij-onstwedde/

23 Januari – Grote brand bij ESD SIC in Farmsum

Dinsdagmiddag 23 januari heeft er zich een grote brand voorgedaan bij ESD SIC in Farmsum. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, het sein ‘G.R.I.P. 1” werd aan het einde van de middag afgegeven. Laat in de avond had de brandweer de brand onder controle.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/376234/brandweer/middelbrandbij-esd-sic-in-farmsum/

28 Januari – Bestuurder crossmotor (68) overleden na ongeval

Zondagochtend 28 januari heeft er een ongeval plaatsgevonden in het Drentse dorp Zuidvelde. Het ongeval vond plaats aan de Peesterweg in Zuidvelde. Een 68 jarige man op een crossmotor is door onbekende redenen in botsing gekomen met een boom. Hierna is de 62-jarige inwoner uit de gemeente Westerkwartier (Groningen) ter plaatse om het leven gekomen aan zijn verwondingen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/376535/groningen/man-62-overleden-na-ongeval-met-crossmotor/

9 Februari – Ernstig ongeval op de N366 bij Vledderveen

Vrijdag 9 februari heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N366 bij Vledderveen. Bij het ongeval zijn er twee personen voertuig met elkaar in aanraking gekomen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, het ambulance personeel heeft medische hulp opgestart, dit mocht voor beide bestuurders niet meer baten. Bij het ongeval was een 33-jarige man uit de gemeente Stadskanaal en een 41-jarige man uit de gemeente Barendrecht om het leven gekomen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/377338/groningen/ernstig-ongeval-op-de-n366-bij-vledderveen-2-personen-overleden/

21 Februari – Grote brand Papengang Groningen

Woensdagochtend 21 februari heeft er een zeer grote brand plaatsgevonden in het centrum van de stad Groningen, de brand was in de Papengang. De brandweer heeft 8 personen uit de woning gehaald. De burgermeester kwam ter plaatse om de schade met eigen ogen te bekijken.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/377973/groningen/grip-grote-brand-papengang-groningen/

21 Februari – 17-Jarige Jet op straat neergestoken in het Groningse dorp Winsum

Woensdag 21 februari heeft er een ernstig steekincident plaatsgevonden in het Groningse dorp Winsum, de 17-Jarige Jet is hier in de avond neergestoken door een 19-jarige man. De 17-jarige Jet overleed later door haar verwondingen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/378071/groningen/ernstig-gewond-aangetroffen-meisje-overleden-update/

16 Maart – 45 Jarige vrouw overleden na ernstig ongeval op de N33

Zaterdagmiddag 16 maart heeft er zich een ernstig ongeval voorgedaan op de N33 nabij Meeden. Bij het ongeval was er een 45-Jarige vrouw uit de gemeente Sappemeer overleden.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/379556/groningen/vrouw-overleden-bij-ongeval-n33-nabij-meeden/

23 April – Drie verdachten aangehouden na steekincident Ter Apelervenen in Ter Apel

Dinsdagavond 23 april heeft er een steekpartij plaatsgevonden in het COA bij Ter Apel, hierbij raakte een 24-jarige man gewond. Kort hierna zijn een drietal mensen aangehouden, een 28-jarige man uit Amsterdam, een 38-jarige man uit Den Helder en een 29-jarige man uit Ter Apel.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/381805/groningen/drie-verdachten-aangehouden-na-steekincident-ter-apelervenen-in-ter-apel/

17 Mei – Bestuurder gewond na ongeval met lijnbus

Vrijdagmiddag 17 Mei heeft er zich een ongeval plaatsgevonden op de Kampweg in Onstwedde. Hier waren een personenauto en een bus met elkaar in aanraking gekomen. De bestuurder van de personenauto raakte ernstig gewond.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/383443/groningen/verkeersongeval-tussen-bus-en-personenauto-op-de-kampweg-bij-onstwedde/

24 Mei – Bestuurder (78) van bestelbus overleden bij eenzijdig ongeval Drieborg

In de middag op 24 Mei heeft er een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Reiderwolderpolder in Drieborg. Bij dit verkeersincident raakte er één persoon van 78 jaar ernstig gewond. Het slachtoffer is is bij het ongeval aan zijn verwondingen om het leven gekomen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/383839/groningen/ernstig-ongeval-in-drieborg-bestuurder-van-bestelbus-overleden/

24 Mei – Vrouw (24) overleden na schietincident met politiekogel op Helperzoom in Groningen

In de nacht van zondag 23 mei op zaterdag 24 mei is er rond 01:00 uur een 24 jarige vrouw overleden na een schietincident met een politie kogel op de Helperzoom in de stad Groningen. De politie kreeg een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. Ter plaatse ontstond er een situatie waardoor één agent zich genoodzaakt voelde om te schieten. 30 december werd bekend dat de agent vrij uit gaat, dit meldt het OM.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/384056/groningen/vrouw24-overleden-na-schietincident-met-politiekogel-op-helperzoom/

1 Juni – De vierde editie van de 112GroningenDag ruim geslaagd

Zaterdag 1 juni was het eindelijk zover! De 4de editie van de 112GroningenDag, deze dag werd druk bezocht door ruim 8000 bezoekers.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/384440/groningen/112groningendag-geslaagd-we-danken-elke-bezoeker-en-deelnemers-en-vrijwilligers/

11 Juni – Man (37) overleden na ongeval aan Raadhuisweg in Oude Pekela

In de nacht van maandag (10 juni) op dinsdag (11 juni) heeft op de Raadhuisweg in Oude Pekela een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Bij het ongeval raakte één persoon (37) zwaargewond. Het slachtoffer is later overleden aan zijn verwondingen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/385059/brandweer/zwaargewonde-bij-ongeval-aan-raadhuisweg-in-oude-pekela/

17 Juni – Man (22) overleden na eenzijdig ongeval Winschoterweg Blijham

Zondag 17 Juni heeft er een ernstig eenzijdig ongeval voorgedaan op de Winschoterweg in Blijham. Bij het ongeval is de 22-jarige bestuurder uit Oude Pekela aan zijn verwondingen overleden.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/385408/groningen/zeer-ernstig-eenzijdig-ongeval-bij-blijham-1-zwaargewonde-update/

25 Juni – Grote brand in oude kalkfabriek Wildervank

In een oude kalkfabriek aan de Meihuizenweg in Wildervank was dinsdagavond 25 juli een grote brand ontstaan. Omdat er gasflessen binnen aanwezig waren heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/386046/groningen/grote-brand-in-oude-kalkfabriek-wildervank/

29 Juni – Motorrijder overleden na ongeval op de Veenhuizen bij Onstwedde

Zaterdagavond 29 Juni heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan, dit ongeval vond plaats op de Veenhuizen bij Onstwedde. Bij het ongeval kwam er een motorrijder om het leven.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/386412/groningen/ernstig-verkeersongeval-op-de-veenhuizen-bij-onstwedde/

7 Juli – Gewonde bij explosie op plezierjacht bij Termunterzijl

Zondagavond 7 juli heeft er een explosie plaatsgevonden op een plezierjacht in Termunterzijl. Hierbij raakte er één persoon gewond, het slachtoffer is met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/387004/groningen/gewonde-bij-explosie-op-plezierjacht-bij-termunterzijl/

10 Juli – Zeer grote brand in Trade Center Moermanskweg Groningen

Woensdagavond 10 Juli heeft er een zeer grote brand plaatsgevonden aan de Moermanskweg in de stad Groningen. Bij de brand kwam er een flinke rook vrij.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/387162/groningen/zeer-grote-brand-in-trade-center-moermanskweg-groningen/

17 Juli – Uitslaande brand in nieuwbouw achter Hoofdstation, schade groot

Woensdagochtend 17 juli is er een brand uitgebroken in een nieuwbouw gebouw op het bouwterrein van het Hoofdstation in Groningen. De brand was uitslaand, de brandweer kwam met spoed ter plaatse.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/387611/groningen/grip1-felle-uitslaande-brand-in-nieuwbouw-achter-hoofdstation/

7 Augustus – Automobilist rijdt door de grenscontrole keet van de Koninklijke Marechaussee bij Bad Nieuweschans

Vrijdag 7 augustus is er in de ochtend een automobilist door de grenscontrole keet van de Koninklijke Marechaussee gereden, dit gebeurde bij Bad Nieuweschans waar je Koninklijke Marechaussee een grenscontrole post heeft.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/388989/ambulance/automobilist-rijd-door-de-grenscontrole-keet-van-de-koninklijke-marechaussee-bij-bad-nieuweschans/

11 Augustus – Grote brand verwoest boerderij in Godlinze: Schuren en woonhuis in vlammen op

Zondagochtend 11 augustus heeft er een grote brand plaatsgevonden in een akkerbouw bedrijf aan de Peperstraat in Godlinze. De brandweer kwam met spoed ter plaatse.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/389083/brandweer/zeer-grote-brand-in-bedrijfsloods-in-godlinze/

11 Augustus – Voertuig raakt van de weg en belandt naast de A7

Zondagmiddag 11 augustus rond 13:30 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij er één persoon ernstig gewond raakte. Het voertuig raakte van de weg af en kwam ondersteboven in de sloot terecht.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/389093/groningen/voertuig-raakt-van-de-weg-en-belandt-in-de-sloot-naast-de-a7/

29 September – Schietincident in horecagelegenheid Peperstraat

Vroeg in de ochtend op 29 September heeft er een schietincident plaatsgevonden in een horecagelegenheid in de Peperstraat in de Stad Groningen. Bij dit incident raakte er een man van 37 gewond, de politie heeft de verdachte, een man van 49 uit de gemeente Groningen aangehouden.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/392423/groningen/schietincident-in-horecagelegenheid-peperstraat-een-gewonde-verdachte-aangehouden/

10 Oktober – Grote brand bij N+P Subcoal Production in Farmsum

Donderdagmiddag 10 oktober heeft er een grote brand plaatsgevonden bij N+P Subcoal Production in Farmsum. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, bij de brand kwam veel rook vrij.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/393251/brandweer/grote-brand-bij-is-bij-np-subcoal-production-farmsum/

11 Oktober – Kind komt onder trekker bij boerderij in Schildwolde

Vrijdagmiddag 11 oktober heeft er zich een ernstig incident voorgedaan op een boerderij in Schildwolde. Een kind kwam onder een trekker, de hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/393327/groningen/inzet-traumahelikopter-in-schildwolde-update/

14 November – Motorrijder Jorn (24) overleden na ongeval op het Emmaviaduct

Dinsdagavond 24 september heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op het Emmaviaduct in de stad Groningen, de 24-jarige Jorn raakte zwaar gewond. Het ambulance personeel verleende medische hulp en brachten de 24-jarige jongen met spoed naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is de 24-jarige Jorn rond 14 November overleden aan zijn verwondingen.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/392074/ambulance/motorrijder-jorn24-overleden-na-ongeval-op-het-emmaviaduct-update/

14 December – Grote brand in pand Landstraat Delfzijl

Aan de Landstraat in Delfzijl heeft zaterdagavond 14 December een grote brand gewoed in een woning. De brand begon om 17:20 uur. De brandweer schaalde vanwege de omvang van de brand op naar ‘grote brand’. Er vielen geen gewonden.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/397264/groningen/grote-brand-landstraat-in-delfzijl/

19 December – Twee personen ernstig gewond na ongeval in Sappemeer

Woensdagavond 19 December heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Siepweg in Sappemeer, bij dit ongeval raakte er twee personen ernstig gewond. De hulpdiensten waaronder de brandweer, ambulance, politie & Mobiel Medisch Team ( Traumahelikopter) met spoed ter plaatse.

Bekijk dit artikel via deze link. – https://112groningen.nl/397557/groningen/twee-personen-ernstig-gewond-na-ongeval-op-de-siepweg-in-sappemeer/

Foto's