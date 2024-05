Drieborg – Rond 13:45 uur vanmiddag ontving de politie een melding van een eenzijdig ongeval aan de Reiderwolderpolder in Drieborg. Bij het incident raakte één persoon ernstig gewond.

Uit het onderzoek dat inmiddels is gestart, blijkt dat de bestuurder van een bestelbus, tevens de enige inzittende, bij het ongeval om het leven is gekomen. Het slachtoffer is een 78-jarige man uit Sappemeer.

De exacte toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

