Update: Ongeval op de N365 met lijnbus bij Onstwedde, 4 gewonden (Video)

Onstwedde – Zondagavond heeft er een fors ongeval plaatsgevonden op de N365 bij Onstwedde.

Bij het ongeval zijn een auto en lijnbus frontaal tegen elkaar gebotst. Beide voertuigen hebben forse schade daarbij opgelopen.

Er zijn bij het ongeval vier personen gewond geraakt meldt de politie, wat de ernst van de verwondingen zijn is niet bekend. De traumahelikopter was ook opgeroepen en is ter plaatse gekomen. De weg was uren afgesloten voor het overige verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Video.



Update: Drie slachtoffers (21, 19 en 16 jaar) zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten alle drie in de personenauto en komen uit de gemeente Westerwolde. De chauffeur van de bus had lichte verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis.

