Wildervank – In een oude kalkfabriek aan de Meihuizenweg is dinsdagavond een grote brand ontstaan. Omdat er gasflessen binnen staan is er opgeschaald naar grote brand.

De veiligheid van de hulpverleners staat voorop, vandaar dat de brand van buitenaf wordt bestreden.

De brand trekt veel bekijks. De brandweer doet een verzoek aan hen om de hulpverleners niet te belemmeren in hun werk.

Foto's