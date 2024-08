Automobilist rijdt door de grenscontrole keet van de Koninklijke Marechaussee bij Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans – Vrijdagmorgen rond 08:00 uur is er een personenauto vanaf de A7 over de controle plaats van de Koninklijke Marechaussee heen gereden.

De personenauto is tot stilstand gekomen in een bijliggende sloot. Ter plaatse is het een ravage. De keet die wordt gebruikt tijdens grenscontroles is compleet verwoest. De bestuurder is zelf uit de auto geklommen en is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de brandweer, politie, Rijkswaterstaat en een ambulance kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het voertuig is geborgen door een berger.

Volg jij ons al op Instagram?

112Groningen.nl Instragram.

Foto's