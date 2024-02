Grip: Grote brand Papengang Groningen, 8 mensen eruit gehaald (Video)

Groningen – Bij een studentencomplex aan de Papengang in het centrum van Groningen is woensdagmorgen rond 08:40 uur een grote brand (dak) uitgebroken. De brandweer zette veel materieel in. Video.

Er was veel rookontwikkeling. Acht mensen werden uit het pand gehaald en gecontroleerd. De Burgemeester kwam ook poolshoogte nemen. Omdat het de binnenstad betreft en er mogelijk personen nog in het pand waren is er groot opgeschaald en was er naar Grip 1 opgeschaald, de brand is inmiddels uit. Meer informatie.

