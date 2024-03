Vrouw (45) overleden na ongeval N33 nabij Meeden

Meeden – Zaterdagmiddag heeft zich een ongeval voorgedaan op de N33 nabij Meeden, daarbij is een 45 jarige vrouw uit Sappemeer overleden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De auto’s kwamen rond 13.45 uur met elkaar in botsing. Over de toedracht tast de politie nog in het duister. De politie is daarom dringend op zoek naar getuigen van het ongeval.

Meerdere hulpverleningsdiensten kwamen ter plaatse, waaronder ook de traumahelikopter. De weg werd enige tijd afgesloten.

