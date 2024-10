Grote brand bij N+P Subcoal Production in Farmsum

Farmsum – In Farmsum is een grote brand in een silo gemeld, op basis van de berichtgeving van de melder is er gelijk opgeschaald naar grote brand.

Hiermee hebben wij dan veel slagkracht ter plaatse om de brand aan te pakken. Meer info hier.

NL-Alert (Ingetrokken)

Wegens de rookontwikkeling heeft de brandweer een NL-alert afgegeven. Dit waarschuwingsbericht is onder andere ontvangen door inwoners van omliggende plaatsen.

In het NL-alert roept de brandweer op om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Bewoners die last hebben van de rook worden geadviseerd om binnen te blijven tot de situatie veilig is.

Foto's

Deel dit artikel

Social media