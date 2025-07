Vernielingen op de Boumaboulevard in Groningen: politie zoekt daders

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben onbekenden rond 02.30 uur vernielingen gepleegd in de omgeving van de Boumaboulevard in Groningen.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en zocht in de omgeving naar de daders. Op de Boumaboulevard bleek een ruit van een bushalte te zijn ingegooid en werd geprobeerd een Arriva-incheckzuil omver te trappen of te duwen.

Agenten hebben de vernielingen vastgelegd en doen onderzoek. Of er inmiddels iemand is aangehouden, is nog niet bekend.

