Ernstig ongeval op de N366 bij Vledderveen: 2 personen overleden

Vledderveen – Vrijdagavond heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de N366 bij Vledderveen, waarbij twee auto’s betrokken waren.

De politie meldt dat bij het ongeval twee personen ernstig gewond zijn geraakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.

Update: Voor één van de slachtoffers mocht hulpverlening niet meer baten. Deze persoon is ter plaatse overleden als gevolg van het ongeval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De politie is ook op zoek naar getuigen van het ongeval. Reed u rond 18:55 uur op de N366 of op één van de ventwegen? Heeft u iets gezien van het ongeval of zag u iemand met opvallend weggedrag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met 0900-8844.

Update 2, 23:45 uur: Ook voor het andere slachtoffer heeft hulpverlening niet meer mogen baten en ook deze persoon is ter plaatse overleden aan de gevolgen van het ongeval.

