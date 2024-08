Godlinze – Zondagmorgen is er een grote brand uitgebroken aan de Peperstraat in Godlinze.



De brandweer heeft de brand snel opgeschaald naar ‘Zeer Groote Brand’. Het zou gaan om een bedrijfspand waar een huis aan vast zit. Er lijkt niemand in het pand aanwezig te zijn. Zie voor meer.

Foto's