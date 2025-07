Eerste trein bij nieuwe Station Groningen & persoon vast in lift

Groningen – Rond 00:30 uur is de eerste trein met reizigers het vernieuwde Hoofdstation binnengereden. Het betreft de NS sprinter Zwolle Groningen. 64 dagen lang waren er dag en nacht werkzaamheden rondom het Hoofdstation. De laatste weken reden er helemaal geen treinen van en naar het Hoofdstation. Nu de treinen weer rijden van en naar het Hoofdstation betekend niet dat alles klaar is.

Nog zeker anderhalf jaar wordt er nog gewerkt op en rondom het Hoofdstation waaronder het nieuwe busstation , fietsenstalling onder het Hoofdstation inclusief een fietstunnel en de pleintjes rondom de perrons.

Ook wordt er gewerkt aan de Nieuwe taxi standplaats en een parkeerplaats. Als alles volgens plan verloopt is rond eind 2026 alles klaar.

Vast in lift

Groningen- In het vernieuwde Hoofdstation is tijdens de eerste openingsdag al iemand vast komen te zitten in 1 van de liften naar de perrons. De brandweer ging de persoon uit de lift bevrijden.

