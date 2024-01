Man (62) overleden na ongeval met crossmotor (video)

Zuidvelde – Zondagochtend, omstreeks 09:50 uur, heeft zich een eenzijdig ongeval voorgedaan aan de Peesterweg in Zuidvelde. Een crossmotor is om onbekende redenen in botsing gekomen met een boom.

De bestuurder, een 62-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Ondanks de inzet van medische hulpverlening mocht deze niet meer baten. Forensische Opsporing Verkeer (VOA) voert momenteel onderzoek uit om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Video

Foto's