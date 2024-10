Kind komt onder trekker bij boerderij in Schildwolde (update)

Schildwolde – Op de Hoofdweg bij Schildwolde is vrijdagmiddag rond 16:30 uur op het terrein van een boerderij een ernstig ongeval gebeurd, wat er exact aan de hand was is onduidelijk. Het bleek op een privéterrein binnen bij een aardappelloods te zijn.



Het traumahelikopter personeel verleende de ambulance assistentie. De politie voorlichtster meldt aan 112Groningen om 16:55 uur dat het een medische inzet zou zijn.

Veel mensen zagen de traumahelikopter landen in het dorp. Dvhn echter en andere media melden dat het om een ongeluk gaat met een trekker. Er kwam dus een kind onder een trekker terecht blijkt nu.

