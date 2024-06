Motorrijder overleden na ongeval op de Veenhuizen bij Onstwedde (update)

Onstwedde – Zaterdagavond omstreeks 20:00 uur heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de Veenhuizen nabij Onstwedde. Bij het ongeval waren een automobilist en een motorrijder betrokken.

De motorrijder raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen en de motorrijder naar het ziekenhuis te vervoeren. De exacte toedracht van het ongeval wordt momenteel onderzocht door de politie.

Verkeer op de Veenhuizen werd tijdelijk omgeleid om de hulpdiensten de ruimte te geven en de situatie veilig af te handelen.

update 22:00 uur: Voor de motorrijder die ernstig gewond raakte, mocht hulpverlening niet meer baten. Deze persoon is ter plaatse overleden als gevolg van het ongeval. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.

