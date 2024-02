Zwaargewond aangetroffen meisje (17 jr) in Winsum overleden, 19 jarige aangehouden (Video)

Winsum – De politie doet onderzoek naar een steekincident aan de A.S. de Blécourtlaan in Winsum, waarbij woensdagavond 21 februari een 17-jarige meisje uit Winsum is overleden. De politie heeft kort na het incident een 19-jarige man uit de gemeente Het Hogeland aangehouden.

Rond 20:45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de A.S. de Blécourtlaan in Winsum. Daar werd het 17-jarige(Jet) slachtoffer op straat aangetroffen. Hulpverlening werd direct opgestart maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden.

De politie is direct een onderzoek gestart en al snel werd er een verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit de gemeente Het Hogeland. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de achtergrond van het incident. Het slachtoffer en de aangehouden verdachte kenden elkaar. Onderzoek moet uitwijzen of verdachte betrokkenheid heeft bij de dood van het slachtoffer.

Onderzoek

Het onderzoek is volop gaande. We doen een buurtonderzoek en getuigen worden gehoord. Heeft u op woensdagavond 21 februari rond 20:45 uur iets verdachts gezien of gehoord rond de A.S. de Blécourtlaan in Winsum? Weet u meer over dit steekincident? Of heeft u mogelijk beelden van een cameradeurbel of dashcam? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

