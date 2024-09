Schietincident in horecagelegenheid Peperstraat: één gewonde(37), verdachte(49) aangehouden (update)

Groningen – In de vroege ochtend van zondag 29 september heeft een schietincident plaatsgevonden in een horecagelegenheid aan de Peperstraat in Groningen. Rond 05:50 uur ontving de politie een melding van de schietincident.

Bij het incident raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. De politie doet ter plaatse uitgebreid onderzoek om de toedracht van het incident te achterhalen. De omgeving is afgezet, en forensische experts zijn aanwezig om sporen veilig te stellen.

Update: De 49-jarige verdachte uit Groningen zit vast en wordt verhoord. Ook het slachtoffer, een 37-jarige man uit Groningen, is aangehouden. Uit onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd en wat de betrokkenheid van beiden is geweest. Zie

