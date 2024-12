Grote brand in pand Landstraat Delfzijl, geen gewonden (+Video)

Delfzijl – Aan de Landstraat in Delfzijl heeft zaterdagavond een grote brand gewoed in een woning. De brand begon om 17:20 uur. De brandweer schaalde vanwege de omvang van de brand op naar ‘grote brand’. Er vielen geen gewonden. Updates via VR Groningen.

Om de brand te bestrijden, werd het groot watertransportsysteem ingezet. Hierdoor moest de Buitensingel worden afgesloten voor verkeer. Brandweereenheden uit de regio werden opgeroepen om te helpen bij de bluswerkzaamheden.

Vanwege de complexiteit van de brand moest de brandweer creatief te werk gaan. “De brand was lastig van binnenuit te bestrijden, daarom hebben ze gaten in het dak gemaakt. Met behulp van twee hoogwerkers konden we van buitenaf effectief blussen,” aldus een woordvoerder van de brandweer.

Rond acht uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’, wat betekent dat er geen verdere uitbreiding van de brand mogelijk is. Toch zal er nog enige tijd worden nageblust. Ondertussen is afgeschaald en zijn de meeste opgeroepen eenheden weer teruggekeerd naar hun posten.

Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar van het pand bij te staan bij de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Video.

