Opnieuw inzet voor KNRM Lauwersoog

Lauwersoog – Zaterdagmiddag om 12.39 uur kregen de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog via het KAC (KNRM Assistentie Centrum) een melding op hun pieper voor een prio 2 melding maritieme hulpverlening voor de reddingboot buiten.

Net buiten de havenmond in de Oort lag een zeiljacht met drie personen aan boord met motorproblemen. Er werden twee opstappers overgezet om de situatie aan boord te bekijken. Omdat het probleem met de motor ter plaatse niet opgelost kon worden werd het zeiljacht langszij genomen en hebben we het jacht naar de jachthaven gesleept. Daarna keerde reddingboot Annie Jacoba Visser weer terug naar de haven.

Ze waren nog bezig om de boot af te tanken, aan de ventilatieslangen en de stroom te leggen, toen er om 13.37 uur een prio 1 melding binnenkwam voor het Lauwersmeer. Met hun overlevingspak nog aan renden de mannen via de steiger naar boven en sprongen in hun autos’ op weg naar het boothuis aan de Lauwersmeerszijde. Hoewel het niet erg prettig rijdt, zat er niks anders op, maar waren ze wel heel snel na de melding bij het boothuis van reddingboot Springbok.

Deze melding betrof een prio1 melding die via de Kustwacht was binnengekomen voor een zeiljacht met motorproblemen in het Dokkumer Djip. Het zeiljacht met één persoon aan boord, was ter hoogte van boei DD10 in de rietkraag geraakt. Er werd een opstapper overgezet die de motor weer aan de praat kreeg. Onder begeleiding van reddingboot Springbok kon het zeiljacht op eigen kracht weer naar de vaargeul varen en zijn weg verder vervolgen.

Twee mooie actie’s waarbij we als KNRM Lauwersoog weer een aantal mensen op Wad alsook op het Lauwersmeer hebben kunnen helpen.

