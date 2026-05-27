Vier getroffen huishoudens uit Scheemda krijgen vervangende woning

Scheemda – De vier huishoudens die vorige week werden getroffen door de woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda, krijgen binnen één tot twee maanden een nieuwe woning. Dat meldt woningcorporatie Acantus.

„We hebben op korte termijn voor alle bewoners vervangende woonruimte kunnen vinden”, zegt woordvoerder Marijke Hoekstra. „Ondanks de ingrijpende en verdrietige situatie zijn we blij dat we iedereen snel een passend aanbod in de buurt hebben kunnen doen.

Het komt niet vaak voor dat er in zo’n korte tijd voor alle bewoners geschikte huisvesting beschikbaar is.” meldt RTV Noord.

