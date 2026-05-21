112Dag: OV: Bus informatie, via P+R en parkeerinformatie voor 13 juni

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 vindt van 10.00 tot 17.00 uur voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen.

De organisatie verwacht opnieuw veel publieke belangstelling. Omdat het aantal parkeerplaatsen bij Martiniplaza beperkt is, wordt bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk lopend of met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Martiniplaza ligt op ongeveer twintig minuten lopen van station Groningen en is daarnaast goed bereikbaar per bus.

Bezoekers die toch met de auto komen, kunnen parkeren op het gemeentelijke parkeerterrein tegenover de Martiniplaza, met plaats voor circa 700 auto’s, of in de parkeergarage. Hier geldt het reguliere gemeentelijke parkeertarief. Bij de Gasunie kun je dit jaar niet parkeren i.v.m. een concert van Kraantje Pappie dat `s avonds is..

Tip: Het is ook handig dat je na 10:45 uur komt, dan is de eerste rij van `de vroege vogels`, dat er altijd is weg, mensen zijn dan naar binnen. Je kan dan rustig op je gemak naar de kassa en je bent binnen 3 minuten binnen.

P+R-locaties en pendelmogelijkheden

Wanneer de parkeerplaatsen rondom Martiniplaza volledig bezet zijn, kunnen bezoekers gebruikmaken van verschillende P+R-terreinen rondom de stad.

Bezoekers uit het noorden en oosten van de provincie, evenals uit onder meer Beijum, Lewenborg en Oost-Groningen (zoals Winschoten), kunnen parkeren bij P+R Kardinge. Vanaf hier vertrekken meerdere keren per uur bussen richting de stad.

Bezoekers uit het westen van de provincie en uit Friesland kunnen gebruikmaken van P+R Hoogkerk.

Voor bezoekers vanuit het zuiden zijn er mogelijkheden bij P+R Haren.

Ook P+R Meerstad biedt parkeergelegenheid voor bezoekers uit onder meer Ten Boer en Delfzijl.

P+R tip: De slimste optie is parkeren op P+R Hoogkerk of P+R Reitdiep . Vanaf daar sta je met de bus (lijn 3 of 4) binnen enkele minuten voor de deur. en goedkoper dan een parkeerticket.

Actuele informatie over buslijnen, vertrektijden en bereikbaarheid vanaf jou huis is te vinden via Qbuzz

Kijk ook op BusGD of via OV9292

