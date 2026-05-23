Warme Bajesdag wederom een groot succes in Veenhuizen (+trailer)

Veenhuizen – Zaterdag 23 mei 2026 stond Veenhuizen opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse Bajesdag. Het evenement trok naar schatting ruim 2.000 bezoekers, die een unieke inkijk kregen in de wereld van justitie, detentie en hulpdiensten.

Met indrukwekkende demonstraties, interactieve activiteiten en volop gezelligheid kan de organisatie terugkijken op weer een zeer geslaagde editie.

Van arrestatie tot re-integratie

Tijdens de Bajesdag werd het volledige strafproces op een toegankelijke manier zichtbaar gemaakt voor het publiek. Bezoekers konden ervaren wat er gebeurt vanaf het moment van arrestatie tot aan het leven na detentie. Realistische demonstraties van politieonderzoeken, rechtszittingen, gevangenisverblijf en re-integratietrajecten maakten grote indruk op jong en oud.

Interactieve activiteiten

Naast de demonstraties waren er tal van interactieve activiteiten waarbij bezoekers zelf konden ervaren hoe politie en justitie te werk gaan. De activiteiten boden een indrukwekkend, maar laagdrempelig beeld van het werk binnen de strafrechtketen en de hulpdiensten.

Ontspanning op het horecaplein

Ook aan ontspanning was gedacht. Op het horecaplein konden bezoekers terecht voor een hapje en een drankje en even bijkomen van alle indrukken. Ondanks het warme weer bleef het de hele dag gezellig druk. Het was wel wat rustiger dan 2025. Sommige kozen voor een zwembad.

Succesvolle editie

De organisatie kijkt tevreden terug op een succesvolle dag waarin educatie, actie en gezelligheid opnieuw hand in hand gingen. De Bajesdag wist bezoekers niet alleen te vermaken, maar ook meer inzicht te geven in het Nederlandse strafrechtsysteem en het belangrijke werk van politie, justitie en hulpdiensten. Op naar volgend jaar.

