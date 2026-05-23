Tientallen dode dieren aangetroffen in schuur in Winschoten

Winschoten – De politie heeft vrijdag samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tientallen overleden dieren aangetroffen in een schuur in Winschoten. Het onderzoek werd gestart na een melding via Meld Misdaad Anoniem.

In de schuur werden in totaal veertig dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Daarnaast troffen agenten ongeveer 160 levende dieren aan die volgens de politie onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. De dieren zouden nauwelijks daglicht hebben gehad en beschikten niet over voldoende eten en drinken. Ook liepen zij tussen de kadavers van overleden dieren.

De levende dieren zijn direct elders ondergebracht en worden onderzocht door een dierenarts. Over de toestand van de dieren is nog niets bekendgemaakt.

De NVWA doet verder onderzoek naar de zaak. Een 21-jarige man uit de gemeente Eemsdelta wordt verdacht van betrokkenheid en zal op een later moment worden verhoord.

