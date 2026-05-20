E-tickets `112GroningenDag` voor 13 juni 2026 bestel je nu! + OV info

Groningen – Over 3.5 week is het zover. We zitten inmiddels vol qua deelnemers nu, er is geen plek meer voor nieuwe standhouders. De `grootste en mooiste 112Dag van het noorden` komt terug. Op zaterdag 13 juni 2026 vindt alweer voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza. Trailer zie je hier.

Het gaat om een laagdrempelig evenement voor jong en oud. Nog weer mooier dan de editie 2024, Defensie pakt ook groots uit in 2026, een mooi Defensieplein komt erbij met o.a. klimwand en virtual reality container. (VR) Ook zijn er weer springkussens(met een stormbaan). Laatste info op onze nieuwe pagina: www.112GroningenDag.nl

Verschillende hulpverleningsinstanties waaronder de Landelijke Politie Eenheid, Brandweer Groningen, Jeugd brandweer, RWS(o.a. de Firestorm), STH team Drachten, politie Porsche uit 1973(Alex 77), Arrestantentaken Groningen Noord-Nederland, ANWB medische drone(nieuw) , Defensie onderdelen, Marine Roadshow(+klimwand), Douane, Toezicht en handhaving, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Justitie (IBT) , DV&O (Dienst vervoer & Ondersteuning (cellenbus, geen commando unit dit keer door onderhoud), Truckberging Groningen-De2Kolommer, Rode Kruis, Sanquin, Reddingsbrigade Groningen, Security-Noord, Berger Poort uit Hoogkerk en nog vele anderen( totaal ongeveer 50 instanties/ bedrijven) diensten zullen aanwezig zijn. Ook komt er een hele mooie oude politie Porsche uit 1973.

Clown Marco komt niet, maar het boerenkapel de Bierspiekers uit Spijk zijn er wel weer. Er is weer veel animo en enthousiasme bij de standhouders en Crew. We zijn er trots op dit te kunnen melden aan jullie als kijkers/bezoekers/ adverteerders. BESTEL NU HIER JE KAARTEN(E- Tickets) ONLINE !

(Gemak van de E- tickets scan kassa, let op: op de dag zelf is de entree 06,00 Euro bij de ingang)

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities veel bezoekers. Kinderen tot 4 jaar hebben in 2026 gratis entree. De 112GroningenDag zal deze editie ook weer samenwerken met de Stadjerspas (2,50 E pp in 2026). De Stadjerspas is een initiatief van de Gemeente Groningen voor mensen met een laag inkomen. Een evenement voor jong & oud. Zet nu vast in je agenda, 13 juni ! Onze goede 112dag gaat gewoon door, de Veiligheidsdag 6 juni in Leeuwarden(Friesland) is geannuleerd door de organisatie daar.

De 112GroningenDag is naast de aanwezige hulpverleningsinstanties ook een leerzame dag voor jong en oud. Tijdens de 112Dag zullen er weer talrijke bedrijven voor u klaar staan met informatie over ieders dagelijkse veiligheid.

Wat doe je als burger als er echt iets misgaat? Wie bel je nou dan eigenlijks. Op de 112GroningenDag kun je deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. De USAR en KNRM en Prorail en MMT hebben helaas andere verplichtingen op die dag. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

De organisatie(Martin Nuver en Robert v/d Veen) hebben ook bij de 5e editie alle vertrouwen op een spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Video hier.

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. Wij zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen en de socials. De organisatie stelt u via die weg in 2026 aan vele partijen voor. De 112GroningenDag gaat in 2026 voor de tweede keer werken met een online kaartverkoop.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor A&S Vancare (www.asvancare.nl ) en subsponsor 101BHV.nl (www.101bhv.nl ). Kom jij ook?

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza voor gebruik systeem, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

(Het is puur het gemak bij online tickets) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur of 12:00 uur, dan is er een rustiger online tickets en gewone rij.

Let op: Aan de kassa zelf 13 juni betaal je 06,00 euro pp entree vanaf 5 jaar.

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

OV: Bus informatie, via P+R

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 vindt van 10.00 tot 17.00 uur voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen.

De organisatie verwacht opnieuw veel publieke belangstelling. Omdat het aantal parkeerplaatsen bij Martiniplaza beperkt is, wordt bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Martiniplaza ligt op ongeveer twintig minuten lopen van station Groningen en is daarnaast goed bereikbaar per bus.

Bezoekers die toch met de auto komen, kunnen parkeren op het gemeentelijke parkeerterrein tegenover Martiniplaza, met plaats voor circa 650 auto’s, of in de parkeergarage. Hier geldt het reguliere gemeentelijke parkeertarief.

P+R-locaties en pendelmogelijkheden

Wanneer de parkeerplaatsen rondom Martiniplaza volledig bezet zijn, kunnen bezoekers gebruikmaken van verschillende P+R-terreinen rondom de stad.

Bezoekers uit het noorden en oosten van de provincie, evenals uit onder meer Beijum, Lewenborg en Oost-Groningen (zoals Winschoten), kunnen parkeren bij P+R Kardinge. Vanaf hier vertrekken meerdere keren per uur bussen richting de stad.

Bezoekers uit het westen van de provincie en uit Friesland kunnen gebruikmaken van P+R Hoogkerk.

Voor bezoekers vanuit het zuiden zijn er mogelijkheden bij P+R Haren.

Ook P+R Meerstad biedt parkeergelegenheid voor bezoekers uit onder meer Ten Boer en Delfzijl.

Actuele informatie over buslijnen, vertrektijden en bereikbaarheid is te vinden via Qbuzz.

Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Oogtv

DitisRoden

Oldambtnu.nl

Infoleek.nl

Update: We zitten vol qua deelnemers. Ook komen er mooie demonstraties met twee keer een Multi-oefening en demo van de jeugd brandweer.

Laatste info: https://www.112GroningenDag.nl

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media