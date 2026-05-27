Getuigen gezocht van mishandeling meisje Meerwijck (Kropswolde)

Kropswolde – Op maandag 26 mei, omstreeks 20.30 uur is er een meisje mishandeld op het strand bij Meerwijck in Kropswolde, ter hoogte van de fietsenrekken aldaar. Het slachtoffer heeft hierbij letsel opgelopen en is korte tijd buiten bewustzijn geweest.

Wij weten dat meerdere personen dit incident hebben zien gebeuren, maar nog niet iedereen heeft zich bij de politie gemeld. Daarom komen wij heel graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben.

Heeft u iets gezien of beschikt u over informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026139641.

