“Ministerie van Defensie groots aanwezig op de 112GroningenDag 2026!

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Ministerie van Defensie klaar om u te verwelkomen in Martiniplaza, dit keer niet buiten maar in de grote Expo hal. Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Ze strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Maar hoe geven ze daar invulling aan? Onze krijgsmacht kent drie hoofdtaken: we beschermen ons eigen grondgebied en dat van bondgenoten, we bevorderen de internationale rechtsorde en we ondersteunen bij rampen en crises. Kom langs bij onze stand en bekijk indrukwekkend materieel waaronder militaire voertuigen. Onze militairen delen graag hun unieke verhalen over missies en oefeningen.

Daarnaast is Defensie een van de grootste werkgevers van Nederland. Onze recruiters vertellen je graag over de mogelijkheden om bij ons aan de slag te gaan, als militair of als burger. De DBBO is aanwezig, Marechausse met voertuig en motor, militairen, werving, Natres en meer zijn aanwezig op het Defensieplein binnen in de grote hal. Ook komt er een mooi speciaal bijzonder voertuig(onder voorbehoud) Tot ziens op 13 juni 2026, zie ook Marine Roadshow aanwezig met o.a. een klimtoren en VR trailer.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu al te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant van de Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

