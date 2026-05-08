Brandweer Groningen aanwezig op de 112GroningenDag 13 juni (+demo)

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor.

De brandweer en jeugdbrandweer komen zaterdag 13 juni ook. Liefst 51 instanties komen die dag. Ze doen ook mee aan de grote Multi oefening(Brandweer, Politie, Lotus, Douane, ambulance) die twee keer gedaan wordt.

Brandweer Groningen

Brandweer Groningen is een cruciaal onderdeel van Veiligheidsregio Groningen. Wij zijn de experts op het gebied van brandveiligheid en incidentbestrijding. We staan altijd paraat, voor anderen en voor elkaar. Mensen vertrouwen op ons, op onze kennis en kunde. En dat we juist en adequaat handelen wanneer ze ons nodig hebben.

39 kazernes in 10 gemeenten

Brandweer Groningen omvat alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 90 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de beroepscollega’s 24/7 paraat.

Activiteiten tijdens 112GroningenDag

Tijdens de 112GroningenDag verzorgen wij een spectaculaire demonstratie samen met partners waaronder politie en ambulance. Ook verzorgt de jeugdbrandweer een mooie demo. Verder is onze nieuwe tankautospuit te bewonderen en kan je een kijkje nemen in de XVR-container en ervaren hoe wij trainen. Daarnaast kun je informatieve folders krijgen over brandveiligheid en alles te weten komen over vrijwilligerswerk bij de brandweer!

Wist je dat wij nog op zoek zijn naar nieuwe brandweervrijwilligers? Neem alvast een kijkje op: Werken bij – Veiligheidsregio Groningen

Tot ziens bij de 112GroningenDag!

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen: Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten) Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code. Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier) Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's

Deel dit artikel