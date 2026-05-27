Getuigen gezocht van ongeval Damsterdiep

Groningen – In verband met een verlaten plaats ongeval op 11 mei 2026 omstreeks 08:08 uur op de kruising van het Damsterdiep en de Petrus Campersingel te Groningen, is de politie op zoek naar getuigen of meer informatie.

Er heeft een ongeval plaats gevonden waarbij een fietser is aangereden. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt.

Heeft u iets gezien of heeft u beelden?

Bel dan *0900-8844* Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem?

Bel dan *0800-7000* Meld Misdaad Anoniem

Vermeld hierbij het zaaknummer: (2026129073)

