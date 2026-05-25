Politie zoekt getuigen na inbraken in kerken in Pekela

Pekela – In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 mei is ingebroken in twee kerken binnen de gemeente Pekela.

De inbraken vonden plaats aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela en de Ds. Sicco Tjadenstraat C in Nieuwe Pekela. Daarbij zijn goederen weggenomen en/of vernielingen aangericht.

De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht iets verdachts hebben gezien, zoals personen, voertuigen of andere opvallende situaties. Ook camerabeelden kunnen van belang zijn voor het onderzoek.

Tips kunnen worden doorgegeven via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

