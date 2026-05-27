Inspectie start onderzoek (jeugd)zorgaanbieders Stadskanaal

Stadskanaal – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert toezicht uit bij (jeugd)zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. Met dit onderzoek wil de inspectie een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die ernstig zijn mishandeld door 2 vrouwen.

Normaal gesproken geeft de inspectie geen informatie over de inhoud van ontvangen signalen en meldingen, de afhandeling ervan en over haar actuele toezichtactiviteiten. Gezien de aard en de ernst van de meldingen besluit de inspectie zelf onderzoek uit te voeren. Gekeken wordt naar de rol en het handelen van betrokken (jeugd)zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen.

Het toezicht

Het toezicht bestaat uit verschillende acties, zoals het opvragen van informatie en toezichtbezoeken aan de betrokken partijen. Tijdens de bezoeken spreken inspecteurs onder anderen met bestuurders, medewerkers en betrokkenen.

Hoe nu verder

De resultaten van het onderzoek publiceert de inspectie in een rapport. Voordat de inspectie een rapport openbaar kan maken, moet de inspectie rekening houden met de termijnen voor onder meer een check op feitelijke onjuistheden door de betrokken organisaties. Ook hebben betrokken organisaties de mogelijkheid bezwaar te maken tegen besluiten van de inspectie of de openbaarmaking van het rapport.

Afhankelijk van de uitkomst van het toezicht bepaalt de inspectie of er vervolgacties nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld aanvullend onderzoek zijn, vragen om verbeteringen of het opleggen van een handhavingsmaatregel. Tot de openbaarmaking van het inspectierapport kan de IGJ niet ingaan op de bevindingen en het toezicht.

