A&S Vancare lanceert ‘Baas in eigen bus’: eerste podcast voor bedrijfswageninrichting-branche

Kolham – Na het succes van de gelijknamige videoserie, waarin iedere aflevering een andere bedrijfswagen onder de loep wordt genomen in combinatie met de meest ideale bedrijfswageninrichting, breidt het bedrijf haar platform uit. Vandaag kondigt A&S Vancare(hoofdsponsor van de 112GroningenDag) de officiële lancering aan van de podcast ‘Baas in eigen bus’. De eerste aflevering is vanaf nu te beluisteren op Spotify.

Sinds de start van de videoserie ‘Baas in eigen bus’ biedt A&S Vancare kijkers een praktisch hulpmiddel: na iedere aflevering kunnen zij gratis de besproken indelingen en inspiratie downloaden. Met de komst van de podcast wordt deze kennisdeling verder verdiept. Waar de video’s zich richten op de inrichting zelf, biedt de podcast een podium aan de denkers en doeners uit de praktijk.

Primeur met Rik Westera (Nette Bus)

De allereerste aflevering wordt afgetrapt met een bijzondere gast uit de branche: Rik Westera van Nette Bus. In een open gesprek met presentator Berend Jan van A&S Vancare wordt niet alleen gesproken over de ontwikkelingen in de bedrijfswageninrichting-branche, maar komen ook actuele thema’s aan bod zoals elektrisch rijden, het creëren van tijdwinst voor de vakman, elektrisch rijden, veiligheid, ergonomie en vooral zoveel mogelijk werkplezier. Daarnaast deelt Westera zijn persoonlijke visie op ondernemerschap en beantwoordt hij diverse scherpe dilemma’s.

Inspiratie voor de werkplaats

In een tijd waarin goede vakmensen schaars zijn, richt de podcast zich op het behoud en de inspiratie van talent. “Bedrijven met een voorsprong weten één ding zeker: goede vakmensen zijn moeilijk te vinden. Wie ze weet te behouden, maakt ook in de toekomst het verschil”, aldus Berend Jan in Baas in eigen bus. Met deze podcast willen we niet alleen de technische kant van bedrijfswageninrichting bespreken, maar denkers en doeners uit de praktijk, binnen en buiten de branche, een stem geven en laten zien hoe je elke werkdag een beetje leuker kunt maken.”

De podcast ‘Baas in eigen bus’ is nu beschikbaar via Spotify.

Over A&S Vancare

A&S Vancare is gespecialiseerd in bedrijfswageninrichting en zet zich dagelijks in om werkplekken efficiënter, veiliger en plezieriger te maken voor vakmensen. Als A&S Vancare doen we dit door iedere vakman in te richten op de toekomst. Met onze maatwerk en lichtgewicht systeemoplossingen realiseren wij toekomstbestendige inrichtingen voor iedere bedrijfswagen. Zo maken wij werken op locatie duurzamer, productiever en leuker.

Foto's