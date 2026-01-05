Oude politie Porsche 911 uit 1973 ook aanwezig op de 112GroningenDag 13 juni

Groningen / Blijham – Op de 112GroningenDag op 13 juni 2026 komt ook een oude politie Porsche 911 uit 1973 met kenteken 82-BL-94. We zijn blij als organisatie dat we deze unieke wagen mogen ontvangen.

Deze heeft als roepnaam de Alex 12 77 gehad in de tijd dat deze een dienstvoertuig was.

Geschiedenis: Begin jaren zestig was er in Nederland nog slechts 500 kilometer snelweg, veelal van slechte kwaliteit, nog niet voorzien van vangrails en vaak zonder vluchtstrook. De toenemende verkeersintensiteit, het stijgend aantal ernstige aanrijdingen en de ambitieuze plannen om het autosnelwegnetwerk uit te breiden vroegen om een passende oplossing. De oprichting van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van het Korps Rijkspolitie (ook wel de Porsche-groep genoemd) was een feit.<

De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd. Het proces-verbaal was niet langer een doel, maar een middel.

De Nederlandse Rijkspolitie was de grootste afnemer van Politie Porsches en van 1962 t/m 1996 zijn er in totaal 509 in het bezit geweest van de Rijkspolitie.

U kunt er mee op de foto 13 juni 2026 in de Martiniplaza, Chris Kruizinga staat er bij om er wat over te vertellen. Lees ook.

Terugblik editie 4: Zie ook editie 2024. Algemene informatie: Wat: 112GroningenDag Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!! Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl. E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen: Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code. Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier) Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's