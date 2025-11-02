Twee voertuigen botsen op Westerzand in Sebaldeburen

Sebaldeburen – Op zondagavond zijn twee voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval op het Westerzand in Sebaldeburen. Eén van de auto’s kwam na de botsing tot stilstand tegen de vangrail van de brug.

Hulpdiensten rukten direct uit en zijn ter plaatse om de situatie veilig af te handelen. Door het ongeval ondervindt het overige verkeer hinder; één rijbaan is afgesloten.

Het is nog onbekend of één of meerdere inzittenden naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

Foto's