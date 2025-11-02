Inbraak in kantine VV Haren: “Dit is zo vervelend”

Haren – In de kantine van VV Haren aan de Scharlakenlaan is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Het bestuur van de vereniging stelt de dader een ultimatum van 72 uur om zich te melden.

“Wat er is gebeurd, vinden we erg vervelend voor onze vereniging en voor onze leden”, laat het bestuur van de vereniging weten. “Van de dader hebben we duidelijk beeldmateriaal in handen. We willen deze persoon de gelegenheid geven om zich binnen 72 uur bij ons te melden, zodat we dit gezamenlijk en in goed overleg kunnen oplossen. Als er binnen deze termijn geen contact wordt gezocht, dan gaan we aangifte doen bij de politie.”

Via de mail kan er contact worden gezochtmet de secretaris van de vereniging. Uit foto’s blijkt dat er schade is ontstaan aan één van de ramen in de toegangsdeur van de kantine. Wat er precies gestolen is, daar wil de voetbalvereniging op dit moment geen uitspraken over doen.

