Lantaarnpaal op de Europaweg begeeft het

Groningen – Een lantarenpaal die op de Europaweg ter hoogte van het Damsterdiep staat heeft het zondagmiddag begeven.

Bij de brandweer kwam rond 13:45 een melding binnen van een stormschade melding. Hierop kwam de brandweer met een hoogwerker ter plaatse. De brandweer heeft samen met een aannemer de situatie bekeken. Vanwege de inzet van de hoogwerker was het fietspad daardoor gestremd en werd 1 rijbaan richting de Euroborg afgesloten.

De brandweer heeft het kapotte gedeelte van de lantaarnpaal verwijderd.

Foto's