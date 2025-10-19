Spannende editie van Hunted in Selwerd brengt buurt samen

Groningen – Afgelopen vrijdag 17 oktober stonden de wijken Selwerd en Tuinwijk in het teken van Hunted, het populaire spel voor kinderen en jongeren uit Selwerd en Tuinwijk. De avond zat vol spanning, actie en vooral veel plezier. Jongeren verstopten zich op slimme plekken, renden zo hard als ze konden en de ‘zoekers’ deden er alles aan om hen te vinden.

De sfeer was fantastisch: overal lachende gezichten, enthousiaste teams en sportieve strijd. Sommige jongeren bleken echte snelheidsduivels en gaven de politie en vrijwilligers flink wat werk.<

Wat Hunted extra bijzonder maakt, is de verbinding die het brengt. Kinderen, ouders, buurtbewoners én politie deden samen mee, waardoor er op een speelse manier contact en vertrouwen ontstond.

Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers en de enthousiaste deelnemers werd het een onvergetelijke avond. De organisatie kijkt nu al uit naar de volgende editie.

