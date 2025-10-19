Aanrijding tussen auto en scooter op het Boterdiep in Groningen

Groningen – Op het Boterdiep in Groningen heeft zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden. Zowel de bestuurder van de auto als de scooterrijder zijn ter plekke gecontroleerd, maar medische behandeling bleek niet nodig.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Door het ongeval ontstond korte tijd enige verkeershinder op het Boterdiep.

Foto's