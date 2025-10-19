Politie doet onderzoek bij beschadigde woning in Veendam

Veendam – De politie is zondagochtend bezig met een onderzoek bij een woning aan de J. Kazemierstraat in Veendam.

Meerdere politiewagens en de forensische opsporing zijn aanwezig bij een appartementencomplex. Het gebied rondom het complex is afgezet met linten.

Op beelden is te zien hoe een ruit van een woning is gesneuveld. Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie onderzoekt hoe de ruit is gesneuveld. Omwonenden hebben vanmorgen rond 6:45 uur een enorme knal gehoord. Vermoedelijk houdt dat verband met deze gesneuvelde ruit.

