Ruben Verheyden wint 4 Mijl van Groningen

Groningen – Ruben Verheyden heeft zondag de 4 Mijl gewonnen, Maureen Koster pakte de winst bij de vrouwen. De start vond om 12.00 uur plaats in Haren. Bij de mannen was het tot het laatste moment spannend. Een vrij grote groep atleten bleef lang bij elkaar. Verheyden zette als eerste de eindsprint in en stelde daarmee de winst veilig. Mahadi Abdi Ali werd tweede. Nik Lemmink, de winnaar van vorig jaar die zijn titel wilde prolongeren, werd derde. 28.500 deelnemers.

Het parcoursrecord werd niet verbroken. Sinds 2011 staat dit op naam van Vincent Yator die toen in een tijd van 17.06 op de Vismarkt arriveerde. De 24-jarige Verheyden komt uit Lebbeke, een plaats in de Denderstreek in Oost-Vlaanderen. Hij is gespecialiseerd in de middellange afstand en het veldlopen en is verbonden aan de Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst. Hij veroverde vijf Belgische titels en werd Europees kampioen bij de U23. Vorig jaar deed hij mee aan de Olympische Zomerspelen in Parijs, waar hij zich voor plaatste na een goed verlopen EK in Rome.

In Parijs deed hij een gooi naar het goud op de 1.500 meter, waarbij hij zich uiteindelijk niet voor de finale kwalificeerde. Dat Verheyden in vorm is bleek afgelopen zomer al. Op de Diamond League-meeting in Parijs scherpte hij het Belgisch record op de 1.500 meter aan. Als eerste dook hij onder de 3’31 en sleepte daarmee een WK-ticket in de wacht.

Maureen Koster

Bij de vrouwen won Maureen Koster. Zij kwam na ruim zes kilometer solo over de finish. Koster (geboren in juli 1992) heeft zich ook toegelegd op de middellange afstand, met name de 1.500 meter ligt haar goed. Op dit onderdeel veroverde zij in 2012 haar eerste Nederlandse titel bij de senioren. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro streed ze op deze afstand om de medailles, maar werd achtste in haar serie, wat onvoldoende snel was om zich op basis van tijd te plaatsen voor de halve finale.

