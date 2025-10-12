Aanrijding tussen auto en lijnbus op Peizerweg in Groningen

Groningen – Op de Peizerweg, ter hoogte van woonwagenkamp De Kring, heeft zondagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een lijnbus. Direct na het ongeval kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse om assistentie te verlenen.

Door de botsing raakten beide voertuigen beschadigd. Een deel van de busbaan moest worden afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. Eén persoon wordt door ambulancepersoneel behandeld aan de opgelopen verwondingen. Over de ernst daarvan is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto's