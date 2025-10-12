Mini 4 Mijl brengt vrolijke drukte in Groningen & later vandaag een TenneT reportage

Groningen – Rond 11.00 uur zondagochtend klonk op het Hereplein het startschot van de Mini 4 Mijl van Groningen. Honderden enthousiaste kinderen stonden klaar om mee te doen aan dit sportieve evenement, speciaal voor jonge hardlopers.

De route liep vanaf het Hereplein door naar de Vismarkt, waar familieleden en toeschouwers de deelnemers met luid applaus opwachtten. Na hun finish ontvingen alle kinderen een medaille als beloning voor hun prestatie.

De Mini 4 Mijl is onderdeel van de bekende 4 Mijl van Groningen, die zondag voor volwassenen en oudere jeugd plaatsvindt. Met de kinderversie wil de organisatie ook de jongste sportievelingen stimuleren om plezier te beleven aan bewegen en samen actief te zijn.

Tennet

Regio: Later zondag volgt ook een TenneT reportage van het groot transport.

