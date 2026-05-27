Gemeente: Zonder perspectief daar houdt het na vannacht op

Ter apel – Bij gebrek aan uitzicht op een structurele oplossing stopt de gemeente Groningen met de opvang van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zegt wethouder Manouska Molema in het Radio Noord-programma De Ochtendploeg.

Afgelopen nacht ving de gemeente opnieuw 140 asielzoekers op, nadat Groningen ook eerder dit weekend al bijsprong. „Gisteren bleek opnieuw dat er onvoldoende capaciteit was voor mensen die nachtopvang nodig hebben. Daarom hebben we besloten de opvang nog één nacht te verlengen. We zijn bereid tijdelijk bij te springen, maar alleen als er zicht is op een oplossing.

Ontbreekt dat perspectief, dan houdt het op."

