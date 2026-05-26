Diverse demonstraties tijdens de 112GroningenDag: Ook 2x een grote Multi-Oefening

Groningen – Tijdens de 112GroningenDag 13 juni zijn er ook mooie demonstraties, waaronder van de jeugdbrandweer en Reddingshonden. Ook is er deze editie weer een leuke multidisciplinaire oefening opgezet, deze wordt 2x gedraaid(zie programma hieronder).

Aan deze Multi-oefening doen mee: Lotus, figurant, politie arrestantentaken, Douane(+honden), brandweer en ambulancedienst. Daarbij zie je de goede samenwerking tussen allerlei diensten.

Scenario, samenvatting:

Een drugskoerier met bijrijder crasht tijdens een politieachtervolging achter de Martiniplaza. De bestuurder raakt bekneld in het voertuig. De bijrijder stapt ongedeerd uit, weigert bevelen op te volgen en bedreigt agenten met een honkbalknuppel of mes.

De politie probeert de verdachte eerst verbaal onder controle te krijgen, maar omdat hij dreigend blijft en niet meewerkt, wordt na meerdere waarschuwingen pepperspray ingezet. Daarna wordt de verdachte aangehouden, gefouilleerd en afgevoerd. De Douane zet ondertussen honden in.

Vervolgens richt de politie zich op de gewonde(Lotus) bestuurder. Voor de ambulance hulp verleent, controleert de politie de bestuurder oppervlakkig op wapens. Er wordt niets aangetroffen, waarna brandweer en ambulance veilig hun werk kunnen doen. 12:40 uur start de oefening en rond 15:35 uur.

Kom jij ook 13 juni. Zie hieronder het programma. Bestel vanaf nu hier je kaarten(06,50 e,incl. servicekosten) online, aan de kassa zelf kan ook voor 06,00 E pp, Stadjerspas 02,50 E pp, tot en met 4 jaar gratis entree.

Martiniplaza Groningen, Leonard Springerlaan 2. We zien je daar !

Foto's