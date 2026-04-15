Bijna 6,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol!! & Vreemde geur Droppingsveld

Leek – Woensdagmorgen, omstreeks 09:00 uur, kreeg de politie een melding van een collega van @politie_oc_noordnederland die in privé tijd op de A7 achter een voertuig reed die enorm slingerde en bijna een aantal aanrijdingen veroorzaakte.

Op de Oude Riet kon de collega zijn voertuig voor het andere voertuig zetten, zodat deze niet verder kon rijden.

Toen ze ter plaatse kwamen zagen wij dat de bestuurder niet op zijn benen kon staan. Het was duidelijk dat de man, een 43 jarige man uit de gemeente Opsterland, onder invloed was van alcohol. Hierop is de man aangehouden voor rijden onder invloed.

Op het bureau Leek bleek dat de verdachte 1425UGL blies. Bijna 6,5 keer de toegestane hoeveelheid!!

Het rijbewijs van de verdachte is ingenomen. Het rijbewijs zal samen met het proces verbaal opgestuurd worden naar het CVOM.

Ook zal er een melding gemaakt worden bij het CBR naar de rijgeschiktheid van de man. Het voertuig is later door de werkgever van de verdachte opgehaald.

Groningen

In een woning aan het Droppingsveld werd woensdagmiddag een vreemde geur geroken. De brandweer kwam ter plaatse. Vermoedelijk betrof het de wasmachine. De brandweer deed een controle.

