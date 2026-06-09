Lagere straffen voor vermeende betrokkenen bij drugslab in Ulgersmaborg

Groningen – Geen drie jaar cel, maar 180 dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur taakstraf. Die straf kregen twee Arnhemmers dinsdag opgelegd voor het vervoeren van drugs en grondstoffen voor de productie van onder meer MDMA en crystal meth. Voor betrokkenheid bij een drugslab in een bedrijfspand in Ulgersmaborg sprak de rechtbank hen vrij wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie had een maand geleden nog 36 maanden cel geëist tegen vier verdachten uit Arnhem en Rotterdam. De rechter achtte echter alleen het transport bewezen. Een huurder van het pand kreeg zestig uur taakstraf omdat hij vermoedelijk wist dat er iets niet klopte, maar directe betrokkenheid bij drugshandel of -productie kon niet worden aangetoond. Een vierde verdachte werd volledig vrijgesproken. Dat meldt Oogtv.nl.

Het drugslab werd op 31 januari 2024 ontdekt in een bedrijfspand aan de Bieslookstraat. Agenten troffen daar de vriendin van een van de huurders aan. Andere aanwezigen waren al vertrokken. In de loods werden onder meer zoutzuur, fosforzuur en aceton gevonden, stoffen die gebruikt kunnen worden bij de productie van xtc en crystal meth.

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