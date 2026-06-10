Rijden onder invloed, man(46) aangehouden

Garrelsweer – De politie heeft op dinsdag 9 juni een 46-jarige inwoner van de gemeente Groningen aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en het bezit van harddrugs. In de nacht van maandag op dinsdag zag de politie een personenauto rijden over de N360 ter hoogte van Garrelsweer. De bestuurder kreeg een stopteken. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder positief testte op het gebruik van drugs.

Daarnaast bleek de bestuurder in het bezit te zijn van onder meer ongeveer 490 gram harddrugs, diverse pillen en ongeveer 1.100 euro aan contant geld. De verdovende middelen, het geld en het voertuig zijn in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar hij is verhoord.

Na de aanhouding heeft de politie een doorzoeking verricht in de woning van de verdachte. Daarbij zijn diverse soorten verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.

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