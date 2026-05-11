Ook is er een waar `Ambulanceplein` op de 112GroningenDag 13 juni

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor.

Ambulancezorg Groningen en UMCG ambulancezorg komen zaterdag 13 juni ook. Liefst 51 instanties komen die dag. Ze doen mee aan de grote Multi oefening( ambulance, Brandweer, Politie, Lotus, Douane) die twee keer gedaan wordt op 13 juni op het demoveld op het buitenterrein.

Met ongeveer vijfhonderd gedreven medewerkers bij Ambulancezorg Groningen zorgen ze er dag en nacht voor dat iedereen in de provincie Groningen kan rekenen op snelle en professionele ambulancezorg. Van de eerste melding bij onze meldkamer centralist tot de overdracht aan een andere zorgverlener: jij staat bij ons altijd centraal.

Ze zijn er bij spoed én bij planbare zorg. Denk aan acute situaties en levensbedreigende momenten, maar ook aan patiënten die liggend vervoer nodig hebben voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek. Geen dag is hetzelfde, en juist dat maakt ons werk zo afwisselend en betekenisvol.

Vanuit veertien ambulanceposten verspreid over de hele provincie — en vanuit de Meldkamer Ambulancezorg in Drachten — zijn onze teams altijd dichtbij. We werken met aandacht: voor onze patiënten, voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Benieuwd hoe ambulancezorg van binnenuit eruitziet? Kom gerust langs bij onze stand en stel al je vragen. Ze vertellen je graag meer over ons werk, onze voertuigen en wat het betekent om onderdeel te zijn van deze bijzondere organisatie!

Behalve hun, staat UMCG Ambulancezorg ook op het ambulanceplein in de grote Expo hal, net als:

-MMT voertuig

-SEH UMCG (spoedopvang Eerste Hulp) & Micu (Mobiel Intensive Care Unit)

-Droneteam ANWB/ UMCG

-Wensambulance Noord Nederland

– Kijlstra, (NTS/ Nederlandse Transplantatie Stichting)

E-Tickets zijn nu al te bestellen, aan de kassa kan ook:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas, met korting: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

