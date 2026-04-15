Burgemeester looft moedige scholieren na ‘straatterreur’ in Haren

Haren – Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) complimenteert leerlingen van het Harens Lyceum die maandag slachtoffer werden van meerdere gewelddadige incidenten. Volgens haar hebben zij “met lef” melding gemaakt op school. De politie en het Openbaar Ministerie geven het onderzoek naar de daders de hoogste prioriteit. Dat meldt Oogtv.nl.

Op klaarlichte dag werden scholieren – onder wie uitwisselingsleerlingen – geconfronteerd met ernstig geweld. Bij het station werden jongeren onder dreiging van een (nep)vuurwapen gedwongen te knielen en gefilmd. Later volgden een poging tot scooterdiefstal en een beroving van een fatbike met een hamer. Voor dat laatste is een minderjarige verdachte aangehouden.

De VVD noemt de gebeurtenissen onacceptabel en spreekt van een patroon dat de veiligheid in de gemeente raakt. Ook andere partijen uiten zorgen, onder meer over de rol van sociale media en het vervagen van grenzen tussen online en offline gedrag.

Kamminga erkent die zorg en wijst op een bredere, landelijke trend waarbij geweld en vernedering online worden gedeeld. Over de daders kan zij nog niets zeggen zolang het onderzoek loopt. Wel benadrukt ze dat gemeente en politie er bovenop zitten en samenwerken met andere regio’s.

Volgens de burgemeester is dit type incident niet eerder in deze vorm lokaal voorgekomen. Ze pleit voor een brede aanpak met aandacht voor zowel de fysieke als digitale leefwereld van jongeren. De gemeente staat klaar om slachtoffers te ondersteunen en heeft contact met de school.

Tot slot herhaalt Kamminga haar waardering voor de leerlingen: “Blijf dit melden, hoe moeilijk ook.”

