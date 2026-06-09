Politie deelt ruim zeventig bekeuringen uit

Groningen – Politieagenten hebben dinsdagmiddag meer dan zeventig fietsers beboet omdat zij op de Korreweg over het trottoir reden. Dat laat de politie weten via sociale media.

Volgens de politie zorgen werkzaamheden aan de Korreweg al enige tijd voor overlast. Omwonenden zouden meerdere klachten hebben ingediend over fietsers die gebruikmaken van de stoep, wat volgens de politie tot gevaarlijke situaties leidt.

Vorige week werden overtreders nog gewaarschuwd door de politie en handhavers. Dinsdag volgde echter een handhavingsactie. In enkele uren tijd werden ruim zeventig bekeuringen uitgeschreven. De politie benadrukt dat de verkeersborden duidelijk aangeven dat fietsen op het trottoir niet is toegestaan.

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