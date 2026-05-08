Douane ook aanwezig op de 112GroningenDag: Team IER en speurhondendemo

Regio – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. De Douane is op zaterdag 13 juni ook aanwezig. In totaal komen er maar liefst 51 instanties.

Ook dit jaar is de Douane op 13 juni weer met enthousiasme aanwezig op de 112GroningenDag. Met een geschiedenis van ruim 425 jaar behoort Douane Nederland tot een van de oudste rijksdiensten van ons land. We houden toezicht op goederen die Europa binnenkomen en uitgaan. Zo dragen we bij aan een veilig en welvarend Nederland. Dit doen we op een wendbare, integere en veilige manier – maar vooral samen.

Douane regio Groningen



Douane Regio Groningen is een van de acht regiokantoren van Douane Nederland. Onze regio is bijzonder doordat we nauw samenwerken met regio Arnhem en samen 52% van het land bedienen. De werkzaamheden en taken van regiokantoor Groningen zijn heel divers. Naast het ondersteunen van klanten en het uitvoeren van toezicht in een groot gebied in het binnenland, wordt vanuit het regiokantoor Groningen toezicht aan de buitengrens van de EU uitgevoerd, met name op en rond de Waddenzee en enkele (internationale) luchthavens.

Onze hoofdwerkzaamheden

De werkzaamheden en taken kunnen in drie hoofdgroepen worden getypeerd:

Klantmanagement

Fysiek Toezicht binnenland en buitengrens

Landelijke taken

Naast een vestiging in de stad Groningen hebben we vestigingen in Eelde, Emmen, Leeuwarden, Zwolle en in de Eemshaven.

Wat kan het publiek van ons verwachten?

Namaakproducten herkennen? Team IER laat het zien

Team Intellectueel Eigendomsrecht (Team IER) helpt de markt, consumenten en merkhouders door de handel in namaakproducten en andere schendingen van intellectuele eigendomsrechten te bestrijden. Dit zorgt voor een veilige, eerlijke en transparante handelsomgeving. Bedrijven krijgen bescherming van hun intellectuele eigendom en consumenten worden gewaarschuwd voor de risico’s van namaakproducten. Het landelijke Team IER, gevestigd in regio Groningen, is binnen de Douane dé expert op dit gebied. Tijdens de 112GroningenDag nemen zij een groot aantal namaakartikelen mee die zijn onderschept bij binnenkomst in Nederland.

Speurhonden in actie

Daarnaast zijn onze speurhonden met hun geleiders aanwezig. Zij geven samen met andere ketenpartners demonstraties die laten zien hoe we in de praktijk te werk gaan. Wist je dat de functie van speurhondengeleider bij Fysiek Toezicht een bewapende functie is? En dat de speurhond buiten werktijd gewoon bij de geleider thuis woont? Aan het einde van de dienst gaat de hond dus gewoon mee naar huis.

In gesprek met het publiek

De 112GroningenDag geeft ons de kans om op een toegankelijke manier in gesprek te gaan met het publiek: bezoekers stellen vragen en tonen veel interesse in ons werk. Voor onze collega’s is dit een mooie manier om verbinding te maken; iets wat binnen de Douane belangrijk is.

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's